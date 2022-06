Politiet frygter for kvindelig badegæst syd for Juelsminde

Sydøstjyllands Politi er bange for, at der kan være sket en kvinde noget under en badetur syd for Juelsminde Lystbådehavn lørdag aften.

Det oplyser vagtchef Mads Flansmose tidligt søndag morgen.

- Vi er bange for, at der er sket noget i forbindelse med denne her svømmetur, siger han.

Politiet modtog en anmeldelse om hændelsen lørdag klokken 20.16.

- Der er et vidne, som har set kvinden ude i vandet. Men så mister man hende af syne på et tidspunkt, og så opstår der bekymring for, om hun er forulykket, siger vagtchefen.

Sydøstjyllands Politi iværksatte derfor en eftersøgning med blandt andet en helikopter.

- Vi iværksætter eftersøgningen lørdag aften, men vi har ikke fundet hende endnu, siger Mads Flansmose kort før klokken fem søndag morgen.

Eftersøgningen har været indstillet for natten, men vil blive genoptaget ved solopgang.

- Vi kan ikke udelukke, at hun er kommet op af vandet et andet sted, men omstændighederne har altså givet anledning til en eftersøgning, siger Mads Flansmose.

Kvinden beskrives som værende mellem 60 og 70 år. Hun var iført en sort badedragt, en badehætte og handsker.

Hun gik ud i vandet fra stranden syd for lystbådehavnen i Juelsminde.

- Vi vil meget gerne i kontakt med folk, som kan have kendskab til kvinden, siger vagtchefen.

/ritzau/