Politiet frygter nye uroligheder efter voldsom ungdomsfest lørdag

Efter uroligheder under en ungdomsfest i Humlebæk lørdag, går der rygter om, at unge mennesker i Helsingør har planer om at give politiet travlt søndag med nye uroligheder.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie X.

- Vi opfordrer på det kraftigste de unge mennesker til at lade være og deres forældre til at tage ansvar for deres børns fremtid og sikkerhed, lyder det.

Lørdag aften var politiet talstærkt til stede i Humlebæk, hvor børn mellem 14 og 17 år kastede med sten og flasker efter betjente.

Af den grund følte politiet sig nødsaget til at benytte sig af politihunde, stave og pebersprays for at få kontrol over situationen.

Meldingen var, at op imod 200 unge mennesker deltog i festen, som endte med i alt ni sager.

Fire af dem er sigtelser. En sigtelse for forsøg på vold mod tjenestemand og tre sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Ingen betjente kom til skade.

Søndag advarer politiet om, at en dom for en straffelovsovertrædelse kan få konsekvenser for unge menneskers fremtid.

- En dom for en straffelovsovertrædelse betyder en plettet straffeattest og muligvis en anden fremtid, end man havde håbet, lyder det på X.

- Vi håber på en aften med glade unge mennesker og ansvarlige forældre.

/ritzau/