Politiet giver atter grønt lys for udkørsel - også den unødige

Østjyllands Politi fraråder ikke længere al unødig udkørsel.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

På grund af kraftigt snevejr gik Østjyllands Politi onsdag ud og frarådede al unødig udkørsel i samtlige kommuner i kredsen, altså Aarhus, Randers, Odder, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Samsø.

Anbefalingen blev torsdag skærpet, så det ikke længere alene var al unødig udkørsel, men al udkørsel overhovedet, som blev frarådet.

Den skærpede udmelding kom blandt andet på baggrund af store trafikale problemer på Motorvej E45, hvor bilister natten til torsdag måtte overnatte i deres biler, da trafikken var gået helt i stå.

Først på aftenen torsdag justerede politiet igen anbefalingen, så det igen alene var al unødig udkørsel, som blev frarådet. Og den anbefaling har været gældende frem til nu.

Hos Østjyllands Politi fortalte vagtchef Chris Mose lørdag formiddag, at de relevante myndigheder var indkaldt til møde netop for at vurdere trafiksituationen og eventuelt ændre anbefalingen.

Og mødet har altså resulteret i, at politiet ikke længere fraråder unødig udkørsel.

Snevejret gav onsdag og torsdag også anledning til, at politiet flere andre steder i landet frarådede al unødig udkørsel.

De anbefalinger er imidlertid ophørt, og med udmeldingen fra Østjylland er det generelle billede normaliseret.

Østjyllands Politi advarer dog fortsat om glatte veje - det gælder i øvrigt over hele landet - og opfordrer bilister til at køre forsigtigt.

Samme opfordring har lydt i andre politikredse og fra den statslige vejmyndighed, Vejdirektoratet.

/ritzau/