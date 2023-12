Politiet har afspærret plads ved banegården i Aarhus

Banegårdspladsen i Aarhus er blevet afspærret af politiet torsdag formiddag.

Umiddelbart bekræfter Østjyllands Politi, at der er tale om en politiforretning. Om den har sammenhæng med en aktion mod mulig planlægning af terror, ønsker man klokken 10.30 ikke at svare på.

På det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, skriver Østjyllands Politi, at man undersøger "et mistænkeligt forhold". Politiet opfordrer folk til at følge deres anvisninger på stedet.

Politiet har ikke yderligere kommentarer, men en opdatering følger, skriver det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Radio4 har politiet eskorteret personer væk fra stedet. Indgangen til banegården er spærret.

/ritzau/