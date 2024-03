Politiet har destrueret cirka 840 kilo kokain

Politiet har destrueret den store mængde kokain, der i løbet af den seneste uge er blevet fundet på kysterne i Sejerø Bugt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi fredag aften.

- Kokainen er blevet testet og vejet, og vi har afsluttet den indledende sporsikring. På den baggrund har vi nu destrueret det store parti narko, udtaler vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.

Størstedelen af fundet blev gjort lørdag, hvor flere tasker med kokain blev fundet af nogle borgere på stranden ved Sjællands Odde.

Søndag blev der fundet yderligere en stor mængde narko. Mandag til onsdag fandt man mindre partier.

Ifølge den indledende vurdering er der tale om cirka 840 kilo - inklusiv tasker og opdriftsmidler, står der i pressemeddelelsen.

- Der er tale om et særdeles opsigtsvækkende fund. Vi kan fortsat ikke sige noget om, hvordan kokainen er kommet til landet, og hvem den var bestemt for. Men vi skal nu til at vurdere, hvilke efterforskningsmuligheder, der er i sagen, lyder det fra Kim Løvkvist.

/ritzau/