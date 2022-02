Politiet har flere spor i eftersøgning af Mia Skadhauge Stevn

22-årige Mia Skadhauge Stevn, som forsvandt efter en bytur i Aalborg natten til søndag, er fortsat ikke fundet, oplyser efterforskningsleder Frank Olsen torsdag i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Men politiet har flere spor at gå efter, oplyser han, og to mænd er anholdt i sagen. De bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Her vil anklagemyndigheden bede en dommer om at varetægtsfængsle mændene, som begge er sigtet for manddrab.

- Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet, lyder det fra efterforskningslederen.

