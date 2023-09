Politiet har løsladt mistænkt i sag om trusler mod mange skoler

I en sag om alvorlige trusler mod mange skoler dels i Jylland og dels i Københavnsområdet har politiet løsladt den mistænkte 20-årige mand fra Ballerup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, torsdag eftermiddag.

Politiet arbejder "fortsat på at klarlægge, hvorvidt han kan have haft noget med sagen at gøre", hedder det.

Manden blev anholdt og sigtet onsdag. Kampklædte betjente iført skudsikre veste og hjelme troppede op hos den unge mand, har det regionale medie sn.dk rapporteret.

Truslerne drejer sig om, at der ville blive begået drab, oplyste politiet onsdag.

Torsdag oplyser politiet, at der er mistanke om, at truslerne måske blev afsendt fra udlandet.

