Politiet har nu tre uopklarede Christiania-drab

Lørdag aften blev en 30-årig mand skudt og dræbt på Christiania i København, og dermed kan Københavns Politi føje endnu en sag til listen over drabssager fra fristaden.

Drabet lørdag skete ved, at to maskerede gerningsmænd indfandt sig ved bygningen Stjerneskibet. Her affyrede de skud mod flere personer, som blev ramt. Den 30-årige, som angiveligt var rocker, døde.

Det er under et år siden, at en mand senest blev dræbt på Christiania. Ligesom lørdagens drab skete det i Pusher Street, som er centrum for den organiserede handel med hash, der foregår på Christiania.

Dengang var det en 23-årig mand, som stod i en hashbod, der blev likvideret. Det skete 26. oktober sidste år. Ifølge politiet stillede gerningsmanden sig i kø ved hashboden, så han kunne komme helt tæt på sit offer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra klos hold affyrede gerningsmanden en pistol mod den 23-årige, som blev ramt af to skud i hovedet.

I dagene efter anholdt politiet to mænd, som blev fremstillet i grundlovsforhør. Den første blev fængslet, men allerede da mand nummer to blev anholdt, blev den første løsladt.

Den anden mand blev aldrig fængslet, for under grundlovsforhøret nåede anklageren frem til, at der ikke var grundlag for at kræve ham frihedsberøvet, og han blev løsladt.

Begge mænd var imidlertid sigtet for drab, men i januar kunne Ritzau fortælle, at anklagemyndigheden havde droppet sigtelserne.

Politiet efterlyste efterfølgende en sort elcykel, som gerningsmanden havde brugt under flugten. Også ved lørdagens drab stak gerningsmændene af på elcykler.

Ud over drabet fra oktober efterforsker politiet et drab fra sommeren 2021, hvor en 22-årig mand blev skudt og dræbt ved indgangen til Pusher Street. En anden mand blev såret.

I sagen blev en mand i efteråret 2021 sigtet for medvirken til drabet. Manden sad i forvejen fængslet i en anden sag om blandt andet frihedsberøvelse. Men Københavns Politi har efter alt at dømme ikke fået noget gennembrud i efterforskningen af den sag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet sagde efter drabet, at man havde en klar opfattelse af, at der var tale om en planlagt likvidering. Der var dog muligvis tale om, at den 22-årige ikke var det tiltænkte mål.

Ud over de uopklarede sager blev en 57-årig bartender dræbt på Christiania den 22. februar 2020.

Drabet skete sidst på aftenen på Mælkevejen, nærmere bestemt mellem Multimediehuset og Løvehuset i nærheden af Café Månefiskeren.

Offeret, Ian Roy Parkin, var bartender på værtshuset Woodstock. Han var vellidt i fristaden og havde boet i Danmark siden 1980'erne.

I maj 2021 blev en 71-årig mand idømt 12 års fængsel for drabet.

/ritzau/