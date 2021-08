Politiet holder ekstra øje med trafikken ved skoleveje

Mandag er første skoledag for elever over hele landet. Det giver mange nye trafikanter, der skal cykle i skole for første gang.

I den forbindelse møder politiet - i alle landets politikredse - talstærkt op ved skolerne, og her holder de et ekstra godt øje med trafikanterne.

- Indsatsen går ud på, at vi de næste to uger møder op ved mange af vores skoler. Vi vil være der om morgenen, og vi vil også være der om eftermiddagen, siger Carsten Korsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

Det er endnu for tidligt for politiet at sige noget om antallet af bøder mandag morgen og at komme med en generel vurdering af, hvordan situationen ser ud.

Sidste år blev der i løbet af tre ugers indsats ved skolestart uddelt 7078 bøder for fartovertrædelser.

Derudover benyttede 118 voksne ikke sikkerhedssele, og i 72 tilfælde var børn ikke spændt fast. 87 blev taget for at bruge mobiltelefon under kørsel.

- Folk tager det ganske fint, at de får en bøde. De ved godt, at politiet er til stede i skoleopstarten, siger Carsten Korsgaard.

I forbindelse med kampagnen er Rigspolitiet kommet med en pressemeddelelse. Her opfordres man til at tænke på andre i trafikken.

- Nogle bilister har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole. De udviser ikke hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole.

- Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol sætte ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksyndere, skriver Rigspolitiet.

/ritzau/