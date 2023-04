Politiet holder pressemøde om forsvunden 13-årig pige

Politiet vil holde pressemøde søndag klokken 15 i en sag om forsvundne Filippa på Sydvestsjælland. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 13-årige blev meldt savnet lørdag, da hun forsvandt under sin tur med at uddele aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse.

I en storstilet indsats har politiet med hunde, teknikere og hjælp fra andre myndigheder undersøgt sagen.

Ved pressemødet vil politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi give en status på arbejdet.

Tidligere søndag har politikredsen oplyst, at man har en teori om, at der er sket en forbrydelse.

/ritzau/