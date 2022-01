Politiet i København undersøger mulig afgivelse af skud

Politiet i København har natten til onsdag modtaget anmeldelser om et muligt skyderi i Nordvest-kvarteret.

Politiet i København har fået flere anmeldelser om mulig afgivelse af skud i Nordvest-kvarteret.

Det oplyser vagtchef Michael Andersen kort før klokken 01.00 natten til onsdag.

- Vi er derude i øjeblikket og er ved at foretage undersøgelser. Der er ikke fundet nogen tilskadekomne, siger han.

Politiet har umiddelbart ikke yderligere oplysninger.

Siden begyndelsen af december har politiet i København og omkringliggende kredse haft travlt med adskillige skudepisoder. Skyderierne har kostet fire mænd livet.

Den seneste hændelse fandt sted på Frederiksberg søndag, hvor en 47-årig indehaver af en bagelbutik blev ramt af flere skud.

Mandag oplyste Københavns Politi, at mandens tilstand fortsat er kritisk, men at han er uden for livsfare.

