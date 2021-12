Politiet indfører skærpet strafzone i Korsør efter sammenstød

Efter flere dage med grov vold, hærværk og slagsmål mellem flere grupperinger i Korsør indfører politiet nu visitationszone og skærpet strafzone i området omkring Motalavej.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonen og den skærpede strafzone gælder foreløbig frem til den 4. januar klokken 16.

Foruden tilfælde af grov vold og slagsmål er der i de seneste dage fundet flere slag- og stikvåben i området.

Flere personer har været anholdt og er sigtet, og én er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med sammenstødene.

Politiet mener, at konflikterne stadig er aktive. Derfor er der ifølge politiet en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv og helbred.

- Den opførsel, vi har set hos de stridende parter i konflikten på Motalavej i Korsør, er helt uacceptabel. Nu tager vi yderligere nogle redskaber i brug, så vi bedst muligt kan håndtere uroen og konflikterne, og samtidig henstiller vi på det kraftigste til, at der findes en fredelig løsning, udtaler politidirektør Lene Frank.

- Det er afgørende vigtigt for politiet, at de almindelige beboere i området, som udgør langt de fleste, kan føle sig trygge i deres lokalområde.

I en visitationszone kan politiet visitere både personer og deres køretøjer uden at have en mistanke om, at de har begået noget ulovligt.

En skærpet strafzone betyder, at strafferammen for en række forbrydelser - blandt andet våbenbesiddelse og vold - fordobles.

/ritzau/