Politiet indfører visitationszone i Korsør efter uro

Fra onsdag klokken 16 og to uger frem har politiet oprettet en visitationszone og skærpet strafzone i området omkring Motalavej i Korsør.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Gennem flere år har boligområdet dannet ramme om flere blodige opgør mellem to rivaliserende familier.

Senest følte politiet sig i weekenden nødsaget til at trække kniplerne i forbindelse med uroligheder i området. De kom dog ikke brug mod nogen.

Ifølge politiet har der de seneste dage desuden været flere episoder med uroligheder og slagsmål mellem grupper i området.

- Det er politikredsens vurdering, at de nuværende uroligheder udspringer af den samme uenighed, som de tidligere konflikter udsprang af, og at der dermed er risiko for, at de vil udvikle sig på tilsvarende vis, lyder det i pressemeddelelsen.

- Det er derfor politiets opfattelse, at der igen er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv, helbred eller velfærd, for eksempel ved brug af våben, og derfor har politiet besluttet at indføre visitationszonen.

I en visitationszone kan politiet standse og visitere både køretøjer og personer uden at have en mistanke om, at personerne skulle have gjort noget strafbart.

En skærpet strafzone betyder, at strafferammen for en række forbrydelser - blandt andet våbenbesiddelse og vold - fordobles.

/ritzau/