Politiet undersøger forbud mod rockergruppen Bandidos

Politiet går i gang med at undersøge, om der er grundlag til at kræve rockergruppen Bandidos opløst.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse fredag.

Efter en beslutning fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet skal politiet indlede en større efterforskning, som skal afklare, om der er grundlag for indgrebet i medfør af Grundloven.

Tidligere lykkedes det for politi og anklagemyndighed at få opløst bandegrupperingen Loyal To Familia.

Domstolene godkendte indgrebet, og det indebærer, at det i dag er strafbart for eksempel at bære bandens symboler.

Forløbet var langvarigt. Loyal To Familia blev ramt af et midlertidigt forbud i september 2018. I 2020 sagde dommere i Københavns Byret ja til, at banden kunne opløses, og den endelige godkendelse kom fra Højesteret i 2021.

Bandidos er en ældre rockerklub og har afdelinger og klubhuse flere steder i landet.

Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som har fået opgaven med at samle materiale om Bandidos. Efterforskningen ventes at være færdig ved årets udgang, fremgår det af pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.

Grundloven giver folk ret til at samle sig i foreninger. En betingelse for at kunne skride til opløsning er, at der er beviser for, at en forening eller en gruppe virker ved vold.

Justitsministeren udtaler i pressemeddelelsen, at man skal bruge alle redskaber i kampen mod kriminelle grupperinger.

- Jeg ser derfor også meget positivt på, at NSK indleder en efterforskning af, om Bandidos MC i Danmark kan søges opløst, siger Peter Hummelgaard (S).

