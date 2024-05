Politiet kan tidligst torsdag morgen undersøge skibsbrand

Først torsdag kan politiet komme om bord på skibet ved Køge Havn, hvor der tirsdag opstod brand.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau.

Årsagen er, at skibet hælder for meget til den ene side, og at det derfor skal stabiliseres, før det er sikkert nok til, at politiet kan gå ind i skibet.

Indtil da kan politiet ikke undersøge, hvad der har været skyld i, at branden opstod, lyder det.

Direktøren i Køge Havn, Thomas Elm Kampmann, har tidligere fortalt til Ritzau, at der er risiko for, at skibet vil kæntre. Billeder fra stedet viser, at skibet onsdag morgen hælder ind mod havnekajen.

Det var kaptajnen om bord på skibet, der tirsdag eftermiddag opdagede, at der var opstået brand på skibet, der var lastet med metal- og plastikaffald.

Det fortalte Ronnie Hulstrøm, der er direktør i rederiet Baltic Shipping, der ejer skibet. Ingen kom til skade som følge af branden, men sundhedsskadeligt røg drev ind over byen.

Derfor blev borgere i Køge af politiet opfordret til at blive indendørs og lukke døre og vinduer. I den forbindelse blev der udsendt et sirenevarsel.

Politiet oplyste onsdag morgen, at borgere igen kunne færdes frit, og at branden var blevet slukket.

/ritzau/