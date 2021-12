Politiet leder efter forsvundet undervandsjæger i Birkerød

Politiet leder efter en 29-årig mand, der torsdag aften drog på undervandsjagt efter krebs i Sjælsø i Birkerød, men som efterfølgende ikke vendte hjem.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Tidligt fredag morgen fik politiet en anmeldelse fra mandens kone om, at han endnu ikke var kommet tilbage.

Over for TV 2 Lorry bekræfter vagtchef Michael Dyrby, at man har fundet mandens bil, spande og en lampe til en badebro.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Man stiller tit en lampe, når man laver undervandsjagt, så man kan finde tilbage igen, siger han til mediet.

Politiet har siden klokken 04 fredag morgen været til stede med både dykkere, akutlæge og brandvæsen.

Fredag morgen har politiet også fået assistance fra forsvarets redningshelikopter samt dykkertjenesten i et forsøg på at finde manden. Det skriver Forsvaret på Twitter.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere at tilføje.

/ritzau/