Politiet leder efter to medgerningsmænd til Christiania-drab

Politiet leder efter to uidentificerede medgerningsmænd i forbindelse med skyderiet på Christiania lørdag, der kostede en 30-årig livet.

Det er kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg søndag eftermiddag.

Her kom det også frem, at den dræbte blev ramt af seks skud.

I første omgang skal en dommer beslutte, om en 18-årig mand skal varetægtsfængsles. Han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Syv pressefolk og omkring ti tilhørere var mødt op for at følge retsmødet søndag.

Dommeren har imidlertid valgt at afvikle retsmødet uden adgang for pressen. Derfor får offentligheden kun indsigt i sigtelsen til at begynde med.

Det er ikke kommet frem, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen.

Tidligere søndag fremgik det af en pressemeddelelse fra politiet, at den 30-årige mand blev skudt og dræbt, da to maskerede gerningsmænd lørdag aften gik ind i bygningen Stjerneskibet på Christiania.

Ifølge politiet begyndte de at skyde, allerede inden de gik ind. I den forbindelse blev fire personer såret.

Politiet oplyser ikke, hvilken rolle den 18-årige menes at have haft i forbindelse med drabet. Sigtelsen går på, at han har handlet i forening med flere ukendte gerningsmænd.

Mens det under retsmødet kom frem, at den dræbte blev ramt af seks skud, lød det, at flere andre blev ramt af ét skud.

Politiet har bekræftet, at den dræbte har relation til rocker- og bandemiljøet. Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en rocker fra Hells Angels.

Ifølge Københavns Politi arbejder man primært ud fra teorien om, at gerningsmændene var kommet netop for at dræbe den 30-årige.

