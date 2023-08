Politiet leder efter vidner i drabssag fra Søndersø

Torsdag sidste uge blev en 39-årig mand fra Fredericia dræbt i Søndersø på Fyn. En 51-årig, som politiet har sigtet for drabet, er fængslet i sagen.

Fyns Politi efterlyser fredag borgere, der kan have nye oplysninger i sagen.

Ian Kabbel, der er politikommissær ved Fyns Politi, siger i en pressemeddelelse, at politiet har brug for "at klarlægge nogle omstændigheder omkring gerningstidspunktet".

- Vi vil for eksempel godt kunne bruge nogle optagelser fra biler, hvis vi skulle være så heldige, at nogen vil dele deres optagelser fra området, eksempelvis fra deres Tesla, med os, siger han.

Politiet fik klokken 15.59 sidste torsdag en anmeldelse om en alvorligt tilskadekommen 39-årig mand på Thorvaldsensvej i Søndersø. Den 39-årige afgik senere samme dag ved døden.

En 51-årig mand blev sidste uge varetægtsfængslet i fire uger. Politiet har sigtet manden for drab, men en dommer ved Retten i Odense valgte at fængsle ham for vold med døden til følge.

Den 51-årige mand nægter sig ifølge sin forsvarer skyldig i drab. Men han erkendte dog i vis grad at uagtsomt have forvoldt den 39-åriges død.

