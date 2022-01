9. december blev en 34-årig mand fundet død i Rådhusparken. To mænd blev siden fængslet, men nu er de løsladt.

Politiet løslader to mistænkte for drab i Aarhus

To mænd, der siden december har siddet varetægtsfængslet for drabet på en 34-årig mand i Rådhusparken i Aarhus, er blevet løsladt.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 34-årige mand blev fundet død i Rådhusparken 9. december. Samme dag blev en 58-årig mand anholdt og sigtet for drab. Et par uger senere blev en 24-årig mand også anholdt og fængslet.

Men mandag valgte politiet at løslade de to mænd.

- Vi har i samarbejde med anklagemyndigheden vurderet, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af de to fængslede ikke længere er tilstede på nuværende tidspunkt.

- Begge er dog fortsat sigtet i sagen, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at det gerne vil høre fra eventuelle vidner, som har viden om sagen.

/ritzau/