Politiet lukker fejringen af sidste skoledag i Fælledparken

Politiet lukker festen i Fælledparken på Østerbro i København, hvor flere mindreårige har været i gang med at fejre 9. klassernes sidste skoledag.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

- Vi oplever mange unge/mindreårige, der er påvirket af alkohol. Der startede uro flere steder i parken med mindre slagsmål og lignende.

Politiet opfordrer forældrene til de mindreårige, som befinder sig i Fælledparken, til at hente deres børn, så de kan komme trygt hjem.

Flere kommuner landet over har oprustet indsatsen for at skabe en tryg fest i forbindelse med sidste skoledag.

Blandt andet har Københavns Kommune oprettet en tryghedscamp i Fælledparken. Den skal hjælpe unge, som har drukket sig for fulde eller føler sig utrygge eller bange.

Sidste år blev to unge på henholdsvis 17 år og 21 år stukket ned i Fælledparken, hvor 9. klassernes sidste skoledag var blevet fejret.

Ifølge Københavns Politi havde de ikke noget med fejringen af sidste skoledag at gøre, og de fleste elever var gået hjem, da knivepisoden fandt sted.

I år har det frivillige initiativ Natteravnene i Odense arrangeret en scene med en DJ og en sodavandsbar i Munke Mose, hvor Fyns unge strømmer til i forbindelse med sidste skoledag.

Ifølge Fyens Stiftstidende er formålet at signalere, at man ikke er tvunget til at drikke alkohol.

Også i Aarhus Kommune er der fokus på de unges alkoholforbrug.

Kommunen har for tredje år i træk arrangeret en minifestival med alkoholforbud. Det skriver TV 2.

Festivalen finder sted i et indhegnet område, hvor der ikke må medbringes alkohol.

Tidligere på måneden opfordrede Sundhedsstyrelsen og en række foreninger til, at eleverne dropper alkoholen sidste skoledag.

- Vores alkoholkultur er ikke hakket ind i sten. Den kan forandre sig, hvis vi alle sammen hjælper til. Flere steder i landet ser vi, at der er lokale initiativer, der viser vejen frem, udtalte enhedschef Niels Sandø på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

