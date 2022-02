Politiet lukker sag om mulig prøvesnyd på skole i Aarhus

Aarhus Kommune vil tage beslutningen om at lukke sagen om muligt prøvesnyd til efterretning, lyder det.

I forbindelse med et prøveforløb på Søndervangskolen i Aarhusforstaden Viby indledte politiet i december en undersøgelse af et muligt brud på tavshedspligten.

Men nu er sagen blevet lukket, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Politiets undersøgelse skulle klarlægge, om oplysninger om en prøve var blevet frigivet før tid, men man har altså ikke fundet tilstrækkeligt med beviser for, at det skulle være sket.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der har meddelt kommunen, at man ikke har fundet, at der skulle være foregået uregelmæssigheder på Søndervangskolen.

Kommunen vil nu tage afgørelsen til efterretning, fortæller Martin Østergaard Christensen, der er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Samtidig noterer vi os styrelsens vurdering af, at der ikke er mistanke om brud på folkeskoleloven, hverken på Søndervangskolen eller andre skoler, lyder det i pressemeddelelsen.

- Men det ændrer ikke ved, at vi sammen med den lokale ledelse fortsat har en stor opgave med at støtte samarbejde, praksis og hverdag på Søndervangskolen, fortæller han.

Skolen, der hovedsageligt har tosprogede elever, blev først fremhævet for elevernes gode eksamensresultater.

En gruppe lærere kritiserede dog forholdene på skolen og anklagede ledelsen for på nogle områder at have snydt sig til de gode resultater.

Forløbet førte til, at den mangeårige leder, Rani Hørlyck, i oktober forlod skolen. Samt at en ekstern undersøgelse blev sat i værk.

STUK har nu bedt kommunen lave en handlingsplan for skolens faglige niveau, da det vurderes at være lavt.

Derudover er skolen også blevet bedt om at forholde sig til udskiftningen i skolens ledelse. En ny ledelse ventes at være på plads til sommer, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

/ritzau/