Politiet måtte lukke bryllupsfest med 200 deltagere i Brabrand

Bryllupsfest i forsamlingshus overtrådte coronareglerne og blev lukket nogle timer efter, at den var begyndt.

Der var lagt op til stor fest i et forsamlingshus i Brabrand mandag eftermiddag, hvor et par havde inviteret omkring 200 gæster til bryllupsfest klokken 14.

Men festen kom nok aldrig rigtigt i gang. I hvert fald modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om festen 14.30 og sendte en patrulje derud, hvilket resulterede i, at bryllupsfesten blev lukket nogle timer senere.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Janni Lundager.

I lyset af coronavirusset lyder de gældende regler nemlig i øjeblikket, at alle forsamlingshuse skal holde lukket.

- Patruljen vurderede, at der var omkring 200 mennesker. På baggrund af dens observationer og samtaler derude var det vores vurdering, at det her arrangement ikke er i overensstemmelse med coronarestriktionerne, siger Janni Lundager.

Festen kunne dog fortsætte nogle timer, mens politiets jurister arbejdede på at finde ud af, om festen egentlig var ulovlig.

I løbet af eftermiddagen blev ejeren af forsamlingshuset kontaktet og bedt om at lukke det.

Det var ejeren indforstået med, og klokken 19.20 tjekkede politiet, om aftalen var overholdt.

- Det havde man ikke helt, så vi hjalp med at få det sidste af festen lukket ned, så alle havde forladt stedet omkring klokken 20, siger Janni Lundager.

Nu skal Østjyllands Politi vurdere, om nogen skal sigtes efter festen, og hvad de i så fald skal sigtes for.

Restriktionerne fra myndighederne betyder, at landets forsamlings- og kulturhuse foreløbigt skal holde lukket frem til 17. januar næste år.

Restriktionerne om at holde lukket gælder også for en lang række andre kulturelle institutioner, herunder spillesteder, teatre, biografer og museer.

/ritzau/