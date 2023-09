Politiet massivt til stede i Odense efter sprængning

Som følge af en sprængning, der fandt sted omkring klokken 01.56 natten til fredag ved Bredagerløkken i Odense, er Fyns Politi fredag morgen til stede flere steder rundt om i byen.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X, tidligere Twitter.

Politiet har aktuelt fokus på de indledende undersøgelser og patruljerer for at skabe tryghed, lyder det.

Det er kun få dage siden, at politiet i nærheden af Bredagerløkken undersøgte en hændelse, hvor der blev skudt efter en bil.

Politiet leder fortsat efter to mænd efter skyderiet, der skete tirsdag eftermiddag omkring Svovlhatten og Vokshatten. Det mistænkes for at være banderelateret.

Politiet afslører ikke, hvorvidt nattens sprængning og skyderiet har noget med hinanden at gøre.

/ritzau/