Politiet melder igen i år om få indbrud op til jul

Coronaen ser igen i år ud til at have en positiv effekt på antallet af indbrud i juleperioden.

Noget tyder på, at antallet af indbrud i juledagene igen i år vil ligge i den lave ende.

Nye tal, som Rigspolitiet har oplyst til Ritzau, viser nemlig, at antallet af indbrud i dagene op mod jul holder samme lave niveau som i fjor.

Julen anno 2020 var ramt af coronanedlukning - ligesom julen i år er det. Og det er en sandsynlig forklaring på, at ubudne julegæster i de forladte hjem ses sjældnere end tidligere.

I juleperioden fra 16. december til 2. januar var der i 2020 826 indbrud, hvilket kun er halvt så mange, som der var i årene forinden. Faldet kunne spores allerede i dagene op til jul, hvor der blev anmeldt 327 frem til og med den 23. december, hvilket også svarer til cirka halvdelen i forhold til årene før.

Det samme billede tegner sig i 2021. Her er der indtil videre anmeldt 354 indbrud, fremgår det af tallene fra Rigspolitiet.

Hos Sydsjællands og Lolland Falsters Politi håber vagtchef Stefan Jensen, at der også i år vil være et lavt antal indbrud julen over. Han peger på, at mange på grund af corona holder jul i mindre grupper og derfor i højere grad opholder sig derhjemme.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi lyder meldingen fra vagtchef Henrik Sønderskov, at politiet trods de lavere anmeldelsestal har fokus på at forebygge indbrud og på at reagere hurtigt på eventuelle anmeldelser.

- Vi har patruljer ude, som er klar til at reagere på anmeldelser om indbrud. Det kan være fra for eksempel naboer eller andre, som observerer noget mistænkeligt, siger Henrik Sønderskov.

Vil man beskytte sig mod indbrud i julen, findes der en række gode råd. Blandt andet er det en god idé at få huset til at se beboet ud ved at have tændt lys inde og ude og sørge for, at der er affald i affaldsspanden.

Det er også fornuftigt at alliere sig med en nabo, der er hjemme, som kan holde øje med huset og eventuelt rydde fortovet for sne, hvis julen skulle gå hen og blive hvid.

/ritzau/