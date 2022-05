Politiet melder om en anholdt ved karneval i Aalborg

Karnevalet i Aalborg, som lørdag er i gang, har indtil videre givet anledning til en enkelt anholdelse. Den kom i forbindelse med gadeuorden.

Det meddeler Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den overordnede melding er dog, at det er forholdsvist roligt i byen.

- Selv de erfarne politifolk, der har siddet på karnevalsvagten i årevis, kan ikke erindre, at vi før har passeret klokken 14.00, uden at der er løbet flere anmeldelser ind, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i pressemeddelelsen. Han er ansvarlig for politiets indsats under karnevalet.

Ifølge politiet modtager de fortsat løbende anmeldelser om blandt andet uorden. Dog uden, at det indtil videre har ført til flere anholdelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet forventer, at der kan komme mere arbejde i løbet af dagen og aftenen.

- Efterhånden som promillen går op, kan vi forvente, at lunterne bliver kortere. Det er vi forberedt på, men vi må igen understrege, at vi er utroligt tilfredse med den generelle opførsel fra deltagerne i år, siger Anders Uhrskov.

Også i den fremskudte skadestue ved Ansgars Kirke over for Kildeparken kan man mærke, at årets karneval er mere roligt.

Skadestuen er opstillet i samarbejde mellem Nordjyllands Politi, Den Præhospitale Virksomhed og Aalborg Universitetshospital.

Her har de ifølge Jan Lindberg, vagtcentralchef fra den Præhospitale Virksomhed under Region Nordjylland, haft en bred vifte af småskader inde i løbet af dagen.

Det gælder for eksempel karnevalsgæster, som er kommet ind med glasskår i fødderne eller på grund af væskemangel. Det siger han i politiets pressemeddelelse.

Desuden har der frem til klokken 14 været 17 udrykninger rundt omkring i byen relateret til karnevalet.

- Det er noget mere roligt end i 2019, hvor vi havde været ude på dobbelt så mange udrykninger på nuværende tidspunkt.

- Aktuelt har vi 21 karnevalsgæster inde til behandling - nogle er bare lige inde at hvile. Andre får renset øjne og behandlet småsår, siger Jan Lindberg.

/ritzau/