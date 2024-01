Politiet melder om væltede træer flere steder i landet

Flere steder i landet meldes der tirsdag aften om væltede træer.

I Jylland har man hos Nordjyllands Politi og hos Sydøstjyllands Politi modtaget anmeldelser om træer, der er væltet.

Også på Sjælland har kombinationen af våd jord og vind givet væltede træer. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man foruden væltede træer også har fået anmeldelser om vandløb, der er gået over deres bredder.

Det er blandt andet tilfældet ved Køge Å, oplyser politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

På Fyn har politiet tirsdag aften omkring klokken 21 indtil videre kun kendskab til et enkelt væltet træ.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet om store mængder af nedbør natten til onsdag og i løbet af onsdag.

I Nordjylland og Midtjylland lyder varslingen på snestorm. På store dele af Sjælland samt på Lolland og Falster er der varslet om kraftig regn.

Der er i begge tilfælde tale om varslinger af kategori 2, som omfatter farligt vejr.

Også i Syddanmark ventes der megen regn over natten og onsdag. Her er der dog tale om en varsling om voldsomt vejr, som er niveauet under farligt vejr.

I Jyllands nordligste egn, Vendsyssel, begyndte vintervejret allerede natten til tirsdag. Siden har det i perioder sneet. Tidligere på dagen tirsdag blev der sat snerydning i gang i store dele af Vendsyssel.

Hvorvidt der bliver tale om snestorm, handler dog ikke kun om nedbøren. Det skal samtidig blæse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konkret er der snestorm, når der observeres mere end ti centimeter snefald på seks timer sammen med en middelvind på over ti meter i sekundet.

Det giver stor sandsynlighed for snefygning.

Varslingerne om voldsomt vejr har fået betydning for trafikken flere steder i landet.

Flere færger indstilles, og i Nordjylland har man aflyst flere togafgange onsdag.

Også vejtrafikken er påvirket. På Storebæltsbroen advares der mod blæst, og passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er for nuværende forbudt.

Forbuddet ventes at blive ophævet onsdag klokken 10.

/ritzau/