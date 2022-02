Politiet mener, at ligdele, der er fundet i Dronninglund Storskov, er fra den savnede Mia Skadhauge Stevn.

Politiet mener at have fundet ligdele af Mia Skadhauge Stevn

Politiet har sent torsdag eftermiddag fundet dele af et lig i Dronninglund Storskov, og politiet mener, at der er tale om den savnede Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser efterforskningsleder Frank Olsen på et pressemøde.

Fundet af ligdelene kommer efter flere dages intens eftersøgning af den 22-årige kvinde, som sidst blev set på videoovervågning, da hun steg ind i en mørk bil søndag morgen klokken 06.09.

Men nu mener politiet at have fundet dele af hendes lig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi afventer stadig en række tekniske og retsmedicinske undersøgelser, der skal fastslå dødsårsagen, siger Frank Olsen, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi

Han opfordrer samtidig borgere til at henvende sig med oplysninger.

Det drejer sig om personer, der har været omkring Sulsted Kirkevej i tidsrummet 06.30 til 07.30 søndag morgen. Her er der fundet spor af Mia Skadhauge Stevn.

- Vi vil også gerne høre fra folk, som har været i Dronninglund Storskov natten mellem mandag og tirsdag.

To mænd på 36 år er allerede sigtet for have dræbt Mia Skadhauge Stevn. Den ene blev fængslet, mens den anden blev løsladt, da de torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

/ritzau/