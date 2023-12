Politiet opfordrer til forsigtighed på glatte veje efter flere biluheld

Flere politikredse opfordrer til, at man passer på ude i trafikken og kører forsigtigt på grund af de glatte veje.

Til Ritzau oplyser Morten Jessen, som er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, at betjente i løbet af lørdagen er rykket ud til tre færdselsuheld, som er opstået, fordi bilerne gled på vejene.

- Man kan ikke se, at der er glat. Folk skal køre forsigtigt, siger Morten Jessen.

De tre færdselsuheld i Sydøstjylland fandt sted nær Skanderborg, omkring Vejle og på Midtjyske Motorvej ved Vonge.

Også i Midt- og Vestjylland mærker man, at de kolde temperaturer påvirker bilisterne.

Anders Bøje Hansen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller, at der har været tre solouheld, hvor bilister er kørt ned i en grøft, fordi vejene var glatte.

Hændelserne skete i Torsted, som ligger mellem Holstebro og Ringkøbing, Spjald, der er syd for Holstebro og Engesvang vest for Silkeborg.

Ingen er kommet alvorligt til skade som følge af de tre solouheld i Midt- og Vestjylland.

- Vi har haft fat i Vejdirektoratet, som siger, at saltningen er i gang over hele politikredsen. Jeg opfordrer folk til at passe på, når de kører ud i aften- og nattetimerne, udtaler Anders Bøje Hansen.

Vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi oplyser, at kredsen har modtaget omkring seks anmeldelser om biluheld på Helsingørmotorvejen i forbindelse med de glatte veje tidligt lørdag eftermiddag.

Han fortæller desuden, at patruljer melder om glatte veje i politikredsen lørdag aften.

- Jeg opfordrer til, at folk kører forsigtigt. Hold afstand, og kør lidt langsommere end normalt, så du kan nå at reagere.

/ritzau/