Politiet på rundtur hos Bandidos for at fortælle om forbud

Betjente i flere af landets politikredse har onsdag været på rundtur til tilholdssteder for rockergruppen Bandidos, som fra og med onsdag er blevet forbudt.

Over for Ritzau bekræfter Østjyllands Politi eksempelvis, at man har været på en adresse i Viby J for at gøre personerne på stedet bekendt med forbuddet.

I samme politikreds har man fra politiets side haft telefonisk kontakt med en repræsentant for Bandidos' afdeling i Randers og orienteret om forbuddet. Politiet har dog ikke været fysisk til stede hos Bandidos i Randers.

Med bemyndigelse fra både Rigsadvokaten og justitsministeren nedlagde National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag et foreløbigt forbud mod Bandidos.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiinspektør i NSK Lasse Boje fortalte ved et pressemøde i Ejby ved København onsdag, at NSK efter en længere efterforskning er nået frem til, at Bandidos dels er at anse som en forening i juridisk forstand og dels har et ulovligt øjemed, nemlig forskellige former for kriminalitet.

NSK vil på den baggrund gå efter at få gjort rockergruppen forbudt på permanent basis og har i den forbindelse anlagt en sag ved Retten i Helsingør.

Grundloven sikrer borgerne retten til at danne foreninger, men kun med lovlige formål. Er formålet ulovligt, kan en forening opløses af en domstol, og det vil efterfølgende være strafbart at videreføre foreningen.

Det er i nyere tid kun sket én gang, som det skete i forhold til banden Loyal To Familia.

Men indtil retten har talt, er foreningen også forbudt. For NSK har vurderet, at det er nødvendigt at nedlægge et foreløbigt forbud for at beskytte samfundet mod gruppens kriminalitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den afgørelse er et rent administrativt anliggende.

Forbuddet betyder blandt andet, at det er ulovligt for medlemmerne af Bandidos at bære gruppens veste med rygmærker. Andre aktiviteter, der kan anses som en videreførsel af gruppen, er også forbudte og strafbare.

Ud over oplysningerne fra Østjyllands Politi har også Midt- og Vestsjællands Politi onsdag oplyst om to konkrete besøg hos Bandidos.

Betjente fra kredsen har været på besøg i både Store Merløse og i Roskilde for at kundgøre det foreløbige forbud.

/ritzau/