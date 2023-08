Der har fredag aften været skyderi i Aalborg.

Det bekræfter politiet overfor TV 2 Nord. Umiddelbart skulle ingen været kommet til skade.

En større politistyrke er rykket ud for at afspærre et område nær hovedbiblioteket på Østerbro i byen, rapporterer det regionale medie nordjyske.dk.

/ritzau/