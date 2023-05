33-årig ramt af skud på Frederiksberg er alvorligt tilskadekommen

En 33-årig mand er blevet ramt af skud på Sofus Francks Vænge på Frederiksberg.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald til Ritzau.

Den 33-årige mand er "alvorligt tilskadekommen", skriver politiet på det sociale medie Twitter omkring klokken 21.30.

Den 33-årige mand bragte sig selv på hospitalet, lød det tidligere på aftenen.

Anmeldelserne om skyderiet kom klokken 19.53.

- Vi tager det meget alvorligt, og vi er ved at undersøge området nærmere, lyder det fra vagtchefen.

Tidligere på aftenen skrev Ekstra Bladet, at der forud for skyderiet havde været uoverensstemmelser mellem to grupperinger.

Der er ingen anholdte i sagen. Politiet arbejder fortsat i området.

/ritzau/