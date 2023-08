Politiet sår tvivl om mulige konsekvenser af Pusher Street-lukning

Da Pusher Street på Christiania blev lukket ned ad flere omgange under coronaepidemien, oplevede politiet i kommunerne rundt om København ikke, at antallet af hash-sager steg i omegnskommunerne.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i et skriftligt svar.

Politikredsen har dog forståelse for, at flere borgmestre i netop disse kommuner nu kommer med opråb om, at en lukning af gaden kan føre til mere kriminalitet rundt om København.

En lukning af gaden er kommet på tale igen, efter at en 30-årig mand mistede livet under et skyderi på Christiania i weekenden.

Fire andre blev ramt af skud.

- Hvordan det måtte gå denne gang, hvis Pusher Street bliver lukket ned, er for tidligt at sige, siger politiet.

- Men borgerne kan være sikre på, at det er noget, vi har markant fokus på. Og at vi er i tæt samarbejde i denne forbindelse med kommunerne i vores politikreds, lyder det videre.

Det er blandt andet borgmesteren i Albertslund, Steen Christiansen (S), som er bekymret for, at en lukning vil føre til mere kriminalitet i omegnskommunerne. Det skriver TV 2.

- Det ved vi af erfaring. De andre gange, hvor Pusher Street er lukket, er det lige præcis dét, der er sket, siger han til mediet.

Ritzau har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Steen Christiansen. Han er ikke vendt tilbage.

Ud af otte kommuner omkring København har fire af dem udtrykt bekymring for en lukning af gaden på Christiania. Det viser en rundringning, som TV 2 har foretaget.

Det er imidlertid et samlet Christiania, som nu vil have Pusher Street endegyldigt lukket. Det oplyste Hulda Mader, talsmand for christianitterne, søndag.

- Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning. Men der var et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukkes, sagde hun til Ritzau efter et møde blandt dem søndag aften.

Det er første gang, at der er kommet en samlet melding fra christianitterne.

Også justitsminister Peter Hummelgaard (S) mener, at hashhandlen på Pusher Street skal lukkes.

- Jeg bakker til fulde op om den helhedsplan for Pusher Street, som blandt andre Københavns Kommune, politiet, vi selv og Christianias beboere er i gang med at udforme.

- Ligesom jeg er glad for at se, at nogle af beboerne råber op, sagde ministeren søndag.

