Politiet sigter 18-årig for drab på Christiania

Københavns Politi har sigtet en 18-årig mand for drab og drabsforsøg efter et skyderi på Christiania lørdag. Manden fremstilles søndag i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

En 30-årig mand blev skudt og dræbt, da to maskerede gerningsmænd lørdag aften gik ind i bygningen Stjerneskibet på Christiania. Ifølge politiet begyndte de at skyde, allerede inden de gik ind. I den forbindelse blev fire personer såret.

Politiet oplyser ikke, hvilken rolle den 18-årige menes at have haft i forbindelse med drabet. Sigtelsen går på, at han har handlet i forening med flere ukendte gerningsmænd.

- Gerningsmændenes hensynsløse og afstumpede handling, hvor de ikke kun koldblodigt dræber en 30-årig mand, men også skyder omkring sig udenfor, hvor andre er kommet til skade, er fuldstændig uacceptabelt, siger ledende politiinspektør ved Københavns Politi Poul Kjeldsen i politiets pressemeddelelse.

Politiet har bekræftet, at den dræbte har relation til rocker- og bandemiljøet. Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en rocker fra Hells Angels.

Ifølge Københavns Politi arbejder man primært ud fra teorien om, at gerningsmændene var kommet netop for at dræbe den 30-årige.

I en anden sag fra 2021, hvor en 22-årig mand blev dræbt ved Pusher Street, arbejder politiet ud fra en teori om, at gerningsmændene gik efter en anden. Den sag er - sammen med en anden drabssag fra Christiania i 2022 - stadig ikke opklaret.

I timerne efter drabet lørdag blev to personer anholdt. Søndag morgen kunne politiet oplyse, at den ene i nattens løb var blevet løsladt, men at den anden fortsat sad til afhøring. Det er ham, som nu bliver fremstillet.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede retten om at varetægtsfængsle manden. Anklagemyndigheden vil samtidig bede dommeren om at afvikle retsmødet uden adgang for offentligheden.

/ritzau/