Politiet sigter mand for drab i Pusher Street

Omkring ti timer efter drabet på en 23-årig mand i Christiania onsdag har politiet anholdt en mistænkt i sagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi torsdag.

Drabet skete onsdag lidt før klokken 18. Meldingen lød, at der var affyret flere skud mod offeret, der stod i en hashbod.

Vidner beskrev gerningsmanden som iført mørkt tøj fra hue til bukser. Han flygtede i løb og kom ud af Christiania ved hjørnet af Bådsmandsstræde og Prinsessegade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge de første vidneforklaringer havde gerningsmanden "somalisk udseende", men Københavns Politi oplyser, at efterforskningen pegede i en anden retning.

Anholdelsen af den mistænkte mand, der er 29 år, skete tidligt torsdag morgen på Amager. Betjentene fandt frem til manden, efter hvad man betegner som "intenst politiarbejde".

Såvel offeret som den formodede gerningsmænd er en del af det kriminelle miljø i København, skriver politiet.

Torsdag eftermiddag fremstilles den anholdte for en dommer i Københavns Byret. Her skal det afgøres, om mistanken er begrundet, og om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Pusher Street på Christiania har tidligere dannet rammen om opgør om hashmarkedet. Det lukrative hashmarked har tiltrukket flere bander, har politiet tidligere fortalt.

- Vi har i de senere år set en udvikling, hvor flere grupperinger er til stede derude for at få andel i hashsalget, og de manifesterer tydeligt deres tilhørsforhold, sagde Tommy Laursen for en måneds tid siden til Ritzau.

- Men der er sket en forråelse, hvor stridigheder i bandemiljøet til tider forplanter sig til Pusher Street, siger politiinspektøren.

I et debatindlæg i Berlingske i marts noterede et medlem af Christianias Naboer, at både Hells Angels, Satudarah, Loyal To Familia og NNV er til stede i Pusher Street.

Men langt de fleste, som politiet anholder i Pusher Street, er ifølge politiet socialt udsatte og marginaliserede personer. Politiets vurdering er, at de bliver udnyttet af rocker- og bandegrupperinger til at stå i boderne, hvorfra salget sker.

Det 23-årige offer var ifølge Ekstra Bladet et forholdsvist ukendt ansigt i handelsgaden.

/ritzau/