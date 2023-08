Politiet skærper grænsekontrol efter koranafbrændinger

Politiet skærper midlertidigt indsatsen ved de danske grænser på baggrund af den seneste tids koranafbrændinger og udviklingen i trusselsbilledet.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder blandt andet, at man den kommende tid vil kunne opleve "stikprøvevis grænsekontrol" ved indrejse til Danmark fra Sverige, skriver ministeriet.

Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen om i en periode at skærpe indsatsen ved grænserne. Det er sket efter anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne i dag vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor, skriver Justitsministeriet.

Rigspolitiet har torsdag orienteret ministeriet om beslutningen.

Den seneste tid er eksemplarer af Koranen ved flere lejligheder blevet brændt af forskellige steder i København. Koranafbrændingerne har udløst vrede i mange overvejende muslimske lande.

Mandag oplyste PET i et skriftligt svar til Ritzau, at efterretningstjenesten vurderer, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark.

- Regeringen tager den nuværende situation meget alvorligt, og den seneste tids koranafbrændinger har – som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har sagt – betydning for det aktuelle trusselsbillede, siger justitsminister Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

- Jeg noterer mig, at myndighederne har vurderet, at det i en begrænset periode er nødvendigt at skærpe politiets indsats ved de danske grænser af sikkerhedsmæssige grunde.

- For mig at se understreger den skærpede grænseindsats hele sagens alvor.

Politiets skærpede fokus på grænserne er trådt i kraft torsdag. Foreløbig bliver den øgede indsats opretholdt til og med 10. august.

