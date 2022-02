Politiet skærper kontrol efter skuddrab i Odense

Efter et skuddrab på en 19-årig mand i weekenden har politiet besluttet at indføre visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkkeparken i Odense.

Zonen træder i kraft mandag aften klokken 20.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Inden for visitationszonen har politiet udvidet ret til at visitere personer og køretøjer. Dermed kan politibetjente tjekke borgere for besiddelse af våben eller narkotika uden nogen begrundet mistanke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Visitationszonen gælder foreløbig frem til mandag den 15. marts klokken 12.00. Der er dog mulighed for at forlænge perioden, hvis Fyns Politi vurderer, at det er nødvendigt for at opretholde roen i Odense.

En 19-årig mand blev natten til søndag dræbt af skud, mens han befandt sig i en bil på en parkeringsplads på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense. Foreløbig er ingen anholdt for drabet.

Zonen omfatter Vollsmose og Korsløkkeparken, da politiet vurderer, at drabet er sket som led i et opgør mellem personer fra forskellige kriminelle grupperinger, der hører til i de to boligområder.

Politiet frygter, at der kan opstå yderligere voldelige sammenstød mellem kriminelle grupper i Odense.

- På baggrund af den tragiske hændelse natten til søndag er det nødvendigt igen at tage visitationszonen i anvendelse.

- Der er blevet afgivet skud og et menneske er dræbt. Det er helt utilstedeligt, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi i meddelelsen.

/ritzau/