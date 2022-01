Politiet er tilbageholdende med oplysninger om større politiaktion, hvor der fredag blev skudt mod et vindue.

Politiet skød mod rude: Anholdt sigtes for besiddelse af skydevåben

En anholdt mand fra en større politiaktion på Islands Brygge i København fredag bliver lørdag formiddag stillet for en dommer i Københavns Byret. Ifølge Ritzaus oplysninger drejer sigtelsen sig om besiddelse af skydevåben

Ved politiaktionen affyrede politiet skud mod et vindue. Ingen personer blev ramt.

Politiet har oplyst, at sagen drejer sig om trusler mellem to personer, som kender hinanden i forvejen. Men derudover har ordensmagten været meget tilbageholdende med at bidrage med oplysninger om sagen.

Lørdag formiddag henviser Københavns Politis centrale efterforskningsleder Chenette Westergaard til de oplysninger, som allerede er frigivet til offentligheden. Hun vil ikke uddybe, hvad sigtelsen mod den anholdte drejer sig om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har heller ikke villet oplyse, hvorfor man valgte at affyre skud i forbindelse med politiaktionen.

/ritzau/