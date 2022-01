Politiet skyder mod muligvis bevæbnet mand i Aalborg

Nordjyllands Politi har afgivet skud mod en mand i en lejlighed i Aalborg Vestby natten til fredag.

Det oplyser politiet på Twitter klokken 01.39.

- Manden er med ambulance bragt til Aalborg Sygehus. Sagen overgår nu til Den Uafhængige Politianklagemyndighed, skriver politiet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) bliver underrettet om episoder, når personer kommer til skade i forbindelse med politiets arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyses ikke, hvilken tilstand manden er i.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at han hørte ét skud efterfulgt af en masse råben:

- Politiet råbte "Læg våbnene, læg våbnene. Vi kommer op og hjælper dig, men du skal lægge våbnene", fortæller han til eb.dk.

Herefter så Ekstra Bladets udsendte, at politibetjente bevægede sig op mod lejligheden gennem en svalegang. Derefter kom ambulancefolk op og hentede manden.

Tidligere på natten lød det, at Nordjyllands Politi var massivt til stede i Aalborg Vestby, hvor det havde mistanke om, at en mand i en lejlighed var i besiddelse af et våben.

- Vi opfordrer beboerne i området til at holde sig inden døre og øvrige borgere om at holde sig væk fra området, skrev politiet på Twitter kort før midnat.

Lidt senere - klokken 00.35 - oplyste politiet, at det fortsat var til stede i Aalborg Vestby.

- Vi formoder, at personen er alene i lejligheden, og vi er i dialog med ham, lød det.

Tidligere kunne Ekstra Bladet berette om, at kampklædte betjente med maskinpistoler var mødt talstærkt frem på Dannebrogsgade i Aalborg.

- Politiet er ankommet med seks mand i kampuniform, maskinpistoler og skudsikre veste. De har hunde til stede. Der er ni politibiler, en ambulance og en lægevogn, oplyste mediets fotograf.

- Politiet står med en mikrofon og råber, at man skal holde sig væk fra vinduerne, lød det videre.

Flere kilder fortalte til Nordjyske, at de havde set en bevæbnet person tage et gidsel og søgt tilflugt i en opgang. Nogle kilder hørte desuden en person råbe: "Jeg skyder ham fucking i halsen, mand".

Dette er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

/ritzau/