Politiet søger efter person på gymnasium: Alle elever sendt hjem

Fyns Politi er torsdag formiddag til stede på Nyborg Gymnasium, hvor man leder efter en mistænkelig person, der muligvis har gemt sig på gymnasiet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Klokken 10.00 skulle der være begyndt en debat med flere kendte politikere, men den er blevet aflyst på grund af aktionen. Det fortæller Mai Mercado (K), der er en af de politikere, som skulle have deltaget, TV 2.

- Uventet drejning. Vores debat på Nyborg Gymnasium er aflyst, fordi politiet eftersøger en person, der har søgt tilflugt.

- Alle elever er sendt hjem, og politiet er massivt til stede, skriver hun på Twitter.

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard, oplyser på Nyborg Gymnasiums Facebook-side, at Fyns Politi har styr på det, og at "der er ro på".

Han siger, at undervisningen er blevet aflyst, og at eleverne er blevet sendt hjem, men at "ingen skal være nervøse". Det har ifølge ham ikke noget at gøre med skolens ansatte, elever eller aktiviteter at gøre.

- Vi kan i sagens natur ikke udtale os om sagen og henviser til Fyns Politi, skriver han.

/ritzau/