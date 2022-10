Politiet søger gerningsmand efter knivstikkeri i København

En mand er lørdag aften blevet stukket med kniv ved metrostationen Frederiksberg Allé i København.

Det oplyser Dyre Sønnicksen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Politiet efterlyser derfor en gerningsmand, som er forsvundet fra gerningsstedet.

- Han er 35-40 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning, mellemøstligt udseende og sort hår, som er sat op i en hestehale, siger han.

Ifølge politiet bar han en grønlig eller grålig hættetrøje på gerningstidspunktet.

Man er endnu ikke klar over, hvad der er gået forud for hændelsen. Men politiet ved, at knivstikkeriet har fundet sted på selve metrostationens område.

Togaktiviteten blev indledningsvist indstillet, men togene kører igen uden at stoppe på stationen Frederiksberg Allé. Det fortæller Dyre Sønnicksen klokken 22.45.

Offeret er blevet bragt til Rigshospitalet. Først befandt han sig i kritisk tilstand, men tilstanden skulle være stabil igen.

Anmeldelsen kom fra en borger klokken 22.06.

/ritzau/