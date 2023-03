Politiet søger vidner til skyderi på Frederiksberg torsdag aften

Sent torsdag aften blev der affyret skud ved Solbjerg Have 28 på Frederiksberg.

Det oplyser Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi, tidligt fredag morgen.

Ingen blev ramt af skud, siger vagtchefen.

Politiet søger vidner, der har været i området omkring klokken 23.51 torsdag, som også er det tidspunkt, hvor politiet modtog en anmeldelse om skyderiet.

Derudover giver politiet et signalement af en formodet gerningsmand, der skulle være løbet fra stedet.

Henrik Svejstrup beskriver den formodede gerningsmand som en mand på 18 til 20 år, der er mellem 160 og 170 centimeter høj.

Han beskrives som mellemøstlig af udseende og med et kort fuldskæg. Vagtchefen fortæller, at den formodede gerningsmand ved gerningstidspunktet var iført en sort jakke med hætte, mørke jeans og hvide sko.

Har man set noget i området omkring klokken 23.51, eller mener man, at man har set den formodede gerningsmand, skal man kontakte politiet på 114.

- Vi har ingen teser om, hvad der er sket, eller om det er banderelateret, siger vagtchefen.

Identiteten på den formodede gerningsmand kender politiet ikke.

Politiet var til stede ved Solbjerg Have det meste af natten for at lave tekniske undersøgelser, men forlod stedet klokken 04.34 fredag morgen.

/ritzau/