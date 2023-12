Politiet stopper eftersøgning af forsvundet 41-årig kvinde

Midt- og Vestjyllands Politi har torsdag indstillet eftersøgningen af en 41-årig kvinde, som ikke er set, siden hun tirsdag morgen forlod sit hjem i Bryrup i Silkeborg Kommune.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum.

Eftersøgningen er indstillet, da politiet ikke har flere spor at gå efter.

Eftersøgningen kan dog påbegyndes igen, hvis for eksempel sneen smelter. Der er nemlig mulighed for, at den 41-årige kvinde ligger død under sneen.

Tidligere torsdag sagde politiet, at det ville begynde at stemme dørklokker i de huse, der ligger i området.

Håbet var, at nogen havde set noget eller havde noget videoovervågning, der kunne gøre politiet klogere på, hvor kvinden er gået hen.

Den indsats har ikke båret frugt, men hvis politiet får nye spor i sagen, kan eftersøgningen genoptages.

Politiet holder fast i, at der ikke er noget, som indikerer, at der er begået en forbrydelse.

/ritzau/