Politiet trak kniplerne under uro på Motalavej i Korsør

Betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi valgte lørdag aften at bruge knipler mod uromagere i boligområdet Motalavej i Korsør, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det skete, efter at politiet klokken 20.07 modtog en anmeldelse om, at der var slagsmål flere steder i boligområdet, som gennem årene har dannet ramme om flere blodige opgør mellem to rivaliserende familier.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man lørdag rykkede ud i større antal, og at der i perioder var meget dårlig stemning. For at sikre ro valgte politiet at trække kniplerne.

Men ingen blev slået, fortæller vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson til Ritzau.

- Der var et enkelt tilfælde, hvor vi trak stavene. Det er ét af de værktøjer, vi har for at skabe ro. Men derefter fik ro over situationen gennem dialog, og i de andre tilfælde var dialog også nok, fortæller vicepolitiinspektøren.

I løbet af aftenen sænkede roen sig atter, men politiet blev i området for at opretholde ro og orden. Søndag vil betjente fra lokalpolitiet patruljere i kvarteret.

Boligområdet har gennem årtier været præget af sammenstød mellem to familier med libanesiske rødder. Uoverensstemmelserne spænder over alt fra private uoverensstemmelser til strid om narkomarkedet i Korsør.

Sammenstødene har flere gange udartet sig til masseslagsmål, og der har været flere eksempler på adfærd, som har skabt utryghed i området - for eksempel vanvidskørsel.

Rune Dahl Nilsson fortæller, at de personer, som politiet mødte i området lørdag aften, var beboere. Han har dog ikke overblik over, hvorvidt der er tale om personer, som tidligere har været involveret i uroligheder i kvarteret.

