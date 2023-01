Politiet udsendte foto og fandt vigtigt vidne i krænkelsessag

Domstol gav politiet tilladelse til at efterlyse et muligt centralt vidne i krænkelsessag. Nu er hun fundet.

I halvanden måned efterlyste politiet forgæves en kvinde, der er et centralt vidne i en sag fra Burger King i Roskilde.

I midten af november blev en 14-årig pige angiveligt udsat for, hvad politiet beskriver som "en krænkelse" på et toilet på burgerrestauranten på Køgevej.

Tirsdag er politiets søgen dog forbi. Efter at have offentliggjort et foto af kvinden, som menes at være et vigtigt vidne, oplyser politiet, at kvinden er identificeret.

Den efterlyste kvinde henvendte sig den dag i november til personalet på restauranten, fordi hun hørte noget, som foregik på toilettet. Personalet hjalp derefter den 14-årige pige ud fra toilettet.

Midt- og Vestsjællands Politi havde inden offentliggørelsen af billedet både via pressen og via forskellige grupper på Facebook efterlyst kvinden. Hun anses som et centralt vidne i sagen. Men ingen havde henvendt sig.

Derfor besluttede politiet at offentliggøre billeder fra restaurantens overvågningskameraer. Det havde man fået tilladelse til fra Retten i Roskilde.

Når der er tale om mistænkte personer, kan politiet selv afgøre, om man vil offentliggøre overvågningsbilleder. Men fordi der her er tale om et vidne, har domstolen været inde over for at godkende en offentliggørelse.

Politiet ønskede at få kontakt til kvinden, der vurderedes at være i alderen 35-40 år. Episoden på restaurantens toilet foregik 10. november omkring klokken 11.45.

Af hensyn til sagens parter har politiet ikke ønsket at komme nærmere ind på, hvad der nærmere skulle være sket på toilettet.

Indtil videre holder politiet sig derfor ifølge kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist til at omtale sagen som en krænkelse.

/ritzau/