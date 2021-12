Politiet udvider visitationszone markant efter skuddrab

Politiet udvider voldsomt den visitationszone, der er indført omkring København.

Det sker, efter at en ung mand natten til tirsdag blev fundet skuddræbt i Herlev. Det er det seneste af flere skuddrab de seneste dage i hovedstadsområdet.

Fredag oprettede Københavns Vestegns Politi en visitationszone i dele af Rødovre og Herlev, men da det seneste drab er sket uden for den zone, har politidirektør Kim Christiansen vurderet, at zonen skal udvides.

Visitationszonen dækker nu et område fra Brøndbyvester i syd til Bagsværd i nord. Og fra Søborg i øst til Herlev i Vest. Det skriver politiet på sin hjemmeside.

- Jeg kan godt forstå, at borgerne i de områder, der har været ramt af skyderi, finder det meget ubehageligt, og af hensyn til deres tryghed, har vi øget patruljeringen og er synligt til stede i områderne med beredskab, lokalpoliti og mobil politistation.

- En visitationszone er et godt værktøj for os, der vil gøre det sværere for de kriminelle at bevæge sig rundt med våben, skriver politidirektør Kim Christiansen i nyheden.

Torsdag eftermiddag blev en 27-årig mand dræbt af skud omkring Nørrebrogade. Fredag blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre, hvor også en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret.

Lørdag blev en 39-årig mand skudt og såret på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro, mens det er en mand i 20'erne, som blev skudt og dræbt i Herlev natten til tirsdag.

I Københavns politikreds blev der i fredags indført visitationszoner i områder i Husum/Tingbjerg og dele af Nørrebro og Nordvest. Tirsdag har Københavns Politi valgt at indføre skærpet strafzone i de to områder i kredsen.

I en skærpet strafzone kan straffen for visse former for kriminalitet stige til det dobbelte, sammenlignet med hvad der normalt er praksis. Det gælder for eksempel i sager om våbenbesiddelse eller vold.

I politikredsen på Vestegnen bliver der dog ikke indført skærpet strafzoner nu. Men det har været en overvejelse, lyder det fra Kim Christiansen.

- Det er vores vurdering, at der ikke er grundlag for at indføre strafskærpelseszoner på Vestegnen, da de steder hvor der er blevet skudt her, har en helt anden karakter end i områderne i København.

- Vi følger naturligvis situationen løbende i hele politikredsen, og vi er i et meget tæt efterforskningssamarbejde med Københavns Politi, siger Kim Christiansen i meddelelsen fra politiet.

/ritzau/