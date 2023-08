Bombelignende genstand i Randers var cykelbatteri

Området omkring Lorentzgade i Randers er ikke længere afspærret af politiet. Fredag formiddag blev et område med en radius på omkring 100 meter afspærret, mens politiet undersøgte en bombelignende genstand.

I en opdatering på det sociale medie X, der tidligere er kendt som Twitter, skriver Østjyllands Politi, at bomberyddere har fundet frem til, at genstanden formentlig var et cykelbatteri uden kappe.

- Afspærringerne ophæves nu, og beboerne kan vende tilbage til bygningerne, lyder det i opdateringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/