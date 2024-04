Politiet undersøger flere områder i Billund efter bombetrussel

Politiet er lørdag aften til stede flere områder i Billund, efter at Billund Lufthavn modtog en bombetrussel tidligere på dagen.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie X.

- Efterforskningen vil fortsætte noget tid endnu, lyder det fra politiet.

Feriehusene ved badelandet Lalandia er et af de steder, som politiet har efterforsket. Det oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum til TV 2.

- Vi har været til stede i Lalandia både tidligere i dag og også her til aften. Vi er til stede mange steder rundt omkring i Billund lige i øjeblikket. Alt sammen relateret til noget sprængning fra tidligt i morges og også med lukningen af lufthavnen, siger han.

Politiet har også været til stede ved byen Hejnsvig uden for Billund, siger vagtchefen til TV 2.

Jeppe Thranum tilføjer, at der ikke har været konkrete trusler mod feriehusene i Lalandia og Hejnsvig.

Politiet fik anmeldelsen om bombetruslen mod Billund Lufthavn kort før klokken 10.30 lørdag.

En mand i 30'erne er blevet anholdt. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag formiddag. Politiet er ved at efterforske mandens motiv.

En genstand, som mistænkes for at indeholde sprængstof, er blevet fjernet fra lufthavnen. En kemisk prøve skal afklare, om der er tale om sprængstof og i givet fald hvilken type, det er.

Lørdag morgen rykkede Sydøstjyllands Politi ud til Legoland, efter at en hæveautomat ved indgangen blev sprængt i luften.

Billund Lufthavn ligger ved siden af Legoland.

Politiet er fortsat ved at undersøge, om bombetruslen og hændelsen ved Legoland er forbundet.

Indtil videre arbejder politiet ud fra den teori, at der er en forbindelse mellem de to sager. Det sagde politiinspektør Michael Weiss på et pressemøde tidligere lørdag aften.

/ritzau/