Et området ved restaurationen Carlslund ved Fruens Bøge i Odense er fredag eftermiddag blevet afspærret, fordi politiet skal undersøge en mistænkelig genstand i en taske.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Togtrafikken er i den forbindelse indstillet på Svendborg-banen, lyder det i meddelelsen.

DR skriver, at der er tale om en bombetrussel mod restauranten, og at borgerne i området er blevet bedt om at holde sig inden døre.

