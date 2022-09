Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald i Nordjylland

Et område i Nørresundby er blevet spærret af efter fund af en død mand. Hundepatruljer er på stedet.

En mand er tirsdag formiddag fundet død på en adresse i Nørresundby, og politiet betegner dødsfaldet som mistænkeligt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Området er blevet spærret af og undersøges af hundepatruljer.

Det drejer det sig om området omkring Stigsborgvej 60. Vejen ender tæt ved Limfjorden. Der er flere virksomheder på vejen, som bærer præg af at ligge i et industrilignende kvarter i udkanten af Nørresundby.

Der er ikke nærmere oplysninger om, hvorvidt den afdøde er fundet uden- eller indendørs, eller hvem der har fundet vedkommende.

- Vi betegner i øjeblikket dødsfaldet som mistænkeligt – og derfor er vi massivt til stede og arbejder i området, siger vagtchef Poul Fastergaard i meddelelsen.

Politiet modtog anmeldelsen kort før klokken 11 tirsdag.

Når politiet undersøger et mistænkeligt dødsfald, så iværksættes de samme efterforskningsskridt, som når der med sikkerhed er tale om et drab.

Dermed vil politiet sikre spor, som ellers risikerer at gå tabt.

En del sager om mistænkelige dødsfald viser sig efterfølgende at handle om naturlig død, selvmord eller ulykker. Men af og til afslører de indledende undersøgelser også, at der er tale om et drab.

Og så kan de spor, der er indsamlet i den indledende fase af efterforskningen, få stor betydning for sagens videre forløb.

Af hensyn til efterforskningen kan Nordjyllands Politi foreløbig ikke fortælle yderligere om sagen.

/ritzau/