Politiet undersøger mistænkeligt forhold i Københavns Lufthavn

Københavns Politi er tirsdag eftermiddag til stede i Københavns Lufthavn, hvor et mistænkeligt forhold undersøges.

Det skriver politiet i et opslag på det sociale medie X.

Her står også, at sikkerhedskontrollen midlertidigt er lukket for passagerer i lufthavnen.

Politiet har oplyst til Ritzau, at det er for tidligt at komme med flere oplysninger om årsagen til deres tilstedeværelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Lufthavns pressevagt oplyser til Ritzau, at sikkerhedskontrollen er lukket, fordi politiet har fundet en mistænkelig genstand.

På nuværende tidspunkt kan politiet ikke oplyse, hvor lang tid sikkerhedskontrollen vil være lukket, men meldingen lyder, at passagerer fortsat kan komme ud i lufthavnen.

/ritzau/